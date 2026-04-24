Trump enviará a Pakistán este fin de semana a Witkoff y Kushner, según CNN

Araqchí anunció este viernes en su cuenta de la red social X el inicio de una "oportuna" gira regional por "Islamabad, Mascate y Moscú" para coordinar con sus "socios" los asuntos bilaterales, aunque no confirmó que su paso por Islamabad implique contactos con negociadores estadounidenses.

La información de CNN explica que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance -que lideró la delegación de su país en la primera ronda de contactos- no tiene previsto por el momento viajar a Pakistán debido a la ausencia del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a quien EE.UU. considera jefe de la delegación iraní y contraparte de Vance.

No obstante, el vicepresidente se mantendrá a la espera para viajar a Islamabad si las conversaciones avanzan, indicaron los funcionarios citados, y miembros de su equipo estarán en Pakistán.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.