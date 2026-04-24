Una escultura de un Buda gigante llega al High Line de Nueva York

La obra, titulada 'The Light That Shines Through the Universe', es una creación del artista vietnamita-estadounidense Tuan Andrew Nguyen y ocupa el High Line Plinth, el espacio destinado a instalaciones dentro del icónico parque urbano neoyorquino.

El Buda gigante ocupará el vacío dejado por 'Dinosaur', la escultura de una paloma firmada por Iván Argote que durante año y medio se convirtió en la 'mascota' del vecindario, congregando varios eventos a sus pies, una campaña para que se quedara más tiempo e incluso una fiesta de despedida.

Según la organización del High Line Art, la nueva escultura está inspirada en los Budas de Bamiyán, dos colosales figuras del siglo VI excavadas en los acantilados de Afganistán que fueron destruidas por los talibanes en 2001.

Lejos de buscar una reconstrucción literal, Nguyen plantea "una reinterpretación que aborda la memoria, la pérdida y la transmisión cultural" a través de una pieza concebida como "un espacio de contemplación en una de las zonas más transitadas de la ciudad", según un comunicado.

El artista, nacido en 1976 en Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, se basó en fotografías históricas y descripciones de las estatuas originales, pero evitó reproducirlas con exactitud.

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En su lugar, ha creado "una figura nueva que incorpora tanto elementos de continuidad como de ausencia, con el objetivo de reflexionar sobre cómo las sociedades recuerdan aquello que ha sido destruido".

Según los organizadores, Nguyen creó la escultura en Vietnam utilizando piedra arenisca de color claro y una estructura interna de acero que sostiene el conjunto, antes de trasladar las piezas a la Gran Manzana para su instalación en el High Line.

Uno de los elementos más simbólicos de la obra son las manos de la figura, realizadas con una mezcla de bronce fundido a partir de restos de munición procedente de Afganistán y metal reciclado.

El artista deja la parte posterior de la escultura menos detallada que el frente para "invitar al espectador a imaginar lo que falta y subrayar la idea de que la historia llega a menudo de forma fragmentada".

Nguyen, formado en Estados Unidos y Vietnam, trabaja en torno a la memoria histórica, el desplazamiento y las consecuencias de la guerra en el sudeste asiático, según su página web.