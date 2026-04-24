Zelenski dice mantuvo conversación "muy productiva" en A. Saudí sobre seguridad y energía

En un mensaje en X, el mandatario ucraniano indicó que durante la reunión que mantuvo con Bin Salmán se valoró la "cooperación constructiva" mutua y recordó que Kiev y Riad cuentan "con un acuerdo estratégico de seguridad" que están "desarrollando activamente en tres áreas clave".

Éstas áreas -detalló- incluyen "la exportación de la experiencia y las capacidades ucranianas en defensa aérea", "la cooperación energética, que fortalece la resiliencia de Ucrania en estos tiempos difíciles" y "la seguridad alimentaria".

Los medios oficiales saudíes confirmaron la reunión y la televisión Al Ejbariya mostró imágenes de Bin Salmán, el hombre fuerte de Arabia Saudí, con Zelenski, rodeados de altos cargos de ambos países, si bien no se refirieron al contenido de las conversaciones.

El presidente ucraniano añadió que en la reunión "asignamos tareas a nuestros equipos y espero su pronta y completa implementación", tras indicar que abordó con el príncipe heredero saudí "la situación en Oriente Medio y el Golfo" en alusión al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

"Ahora, cuando las relaciones internacionales se encuentran significativamente desestabilizadas, este tipo de colaboración bilateral es precisamente lo que restablece la confianza", enfatizó.

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Se trata de la segunda visita de Zelenski a Arabia Saudí desde marzo.

Este mes dijo que Ucrania ha conseguido contratos sobre drones por un periodo de diez años con Riad, así como con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar, ambos socios de Arabia Saudí en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, Ucrania ha enviado a los países árabes del Golfo -todos aliados de Washington- a especialistas en el manejo de drones para apoyar su defensa ante los ataques iraníes, lanzados en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.