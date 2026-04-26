Al menos 14 muertos, cuatro de ellos niños, en un ataque en el norte de Sudán del Sur

El ataque tuvo lugar a las tres de la madrugada en una aldea del condado de Tonj Este, cuando hombres armados abrieron fuego contra los residentes que dormían al aire libre, indicó el ministro de Información del estado de Warrap, Deng Tong.

Tong aseguró que entre las víctimas "se encontraban cuatro niños y sus madres" y que uno de los pequeños "era aún lactante, mientras que los otros tenían entre seis y diez años".

Asimismo, añadió que los atacantes se desplazaron entre las casas durante el asalto, lo que incrementó el número de víctimas.

"Hasta el momento no se han realizado arrestos y el motivo del ataque sigue sin estar claro", añadió Tong, quien confirmó que las autoridades han iniciado una investigación sobre el incidente.

La violencia entre grupos armados y las tensiones intercomunitarias persisten en algunas zonas del estado de Warrap, lo que genera preocupación por la seguridad de la población civil en las zonas rurales.

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Este tipos de ataques se suman a la persistente inseguridad en partes de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil sursudanesa en 2018 se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia.