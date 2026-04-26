El presidente de Burundi optará a la reelección en los comicios de 2027

Ndayishimiye "fue elegido por el Congreso Nacional Extraordinario del partido" como candidato en los comicios, para los que aún no se ha fijado una fecha, señaló el CNDD-FDD en la red social X, sin facilitar más detalles.

El mandatario, de 57 años, optará así a un segundo mandato de siete años.

Ndayishimiye, general del Ejército, alcanzó la jefatura del Estado después de ganar las elecciones de mayo de 2020 y tras la repentina muerte ese mismo junio por un ataque al corazón de su antecesor, Pierre Nkurunziza, que gobernó autoritariamente desde 2005.

Aunque el actual presidente ofreció una imagen más dialogante al principio, las violaciones de derechos humanos han seguido desde su llegada al poder, según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).

La historia de Burundi está plagada de asesinatos presidenciales, golpes de Estado, masacres de carácter étnico y una guerra civil (1993-2005) que provocó unos 300.000 muertos.

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Desde el pasado febrero, Ndayishimiye ejerce también la presidencia rotatoria de la Unión Africana (UA), que mantendrá hasta el mismo mes del año próximo.