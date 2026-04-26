Festejo del Día del Niño dejará beneficios por más de 2.000 millones de dólares en México

La Confederación también estimó que esta fecha beneficiará a 3,6 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo.

Entre los giros más favorecidos estarán jugueterías, tiendas de electrónicos, dulcerías, chocolaterías, comercios de ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio local, de acuerdo con el comunicado del organismo empresarial.

La Concanaco señaló que el 30 de abril se consolida como una de las celebraciones familiares con mayor impacto para las micro, pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares y la economía de las comunidades.

“El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

El organismo destacó que la derrama se distribuirá en comunidades, colonias (barrios), mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo, donde los negocios familiares esperan aumentar ventas, atraer clientes y sostener empleos.

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Según la Confederación, en México existen 6,1 millones de empresas y negocios familiares, que representan el 99,8 % del total de unidades económicas del país.

Además, el país cuenta con más de 38,8 millones de hogares y más de 36,1 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, equivalentes al 28 % de la población total.

En este contexto, la Concanaco Servytur destacó que “fechas de alto consumo familiar como el Día de la Niña y el Niño son estratégicas para fortalecer el mercado interno y el comercio formal”, en un país donde más del 50 % de la actividad es informal.

“Cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto: protege empleos, fortalece la economía de su comunidad y permite que más empresas mexicanas sigan creciendo. Ese es el verdadero impacto del comercio en México”, sostuvo De la Torre.

En ese sentido, la Concanaco llamó a las familias a privilegiar las compras en establecimientos formales, seguros y de confianza, al considerar que el consumo local fortalece el mercado interno y contribuye a la permanencia de millones de empresas mexicanas.