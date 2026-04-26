Filme de Nicolás Graux y Minh Quy Truong gana el Gran Premio del festival argentino BAFICI

La película que se ha llevado el máximo galardón del tramo competitivo internacional del festival es una coproducción de Bélgica, Francia y Vietnam.

El filme de Graux y Minh Quy Truong, quienes trabajan juntos desde 2020, cuenta la historia de una anciana que transita sus recuerdos y la vida diaria mientras transmite a sus nietos una lengua que está a punto de desaparecer.

También dentro de la competencia internacional del BAFICI, el premio al mejor largometraje fue para 'Forêt ivre', una coproducción de Bélgica y Francia dirigida por la francesa Manon Coubia.

'Queda en mí', del argentino Rafael Nir, fue reconocido como el mejor cortometraje.

El galardón a la mejor actuación fue para la rumana Katia Pascariu por su labor en 'Sorella di clausura', bajo la dirección de Ivana Mladenovi.

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Por su parte, el argentino Pablo Aparo fue reconocido como mejor director por 'Los vencedores", coproducción de Argentina y el Reino Unido.

El premio especial del jurado fue para 'La lucha', coproducción de España y Colombia dirigida por el español José Alayón.

El BAFICI, uno de los festivales de cine independiente más importantes de Latinoamérica, inició su vigésimo séptima edición el pasado 15 de abril y concluirá este domingo.

En esta edición se han exhibido 327 películas de 52 países, de las cuales 147 fueron producidas en Argentina.