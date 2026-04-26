Instituto Politécnico amplía monitoreo de sargazo en el Caribe mexicano con nueva estación

De acuerdo con un comunicado difundido este domingo por la institución pública, la nueva estación quedó ubicada en Playa del Carmen y se suma a las colocadas en Cancún, específicamente en Punta Nizuc, Akumal y Mahahual, puntos considerados críticos por el arribo recurrente de sargazo.

Norma Patricia Muñoz Sevilla, especialista del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN explicó que el objetivo es contar con un sistema de alerta temprana que mida niveles de amoniaco y ácido sulfhídrico producidos durante la descomposición del alga, para informar a autoridades y población sobre riesgos en playas y facilitar decisiones preventivas, como restringir el acceso a zonas con alta concentración de gases.

“La exposición prolongada puede representar un riesgo mayor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones respiratorias preexistentes, lo que subraya la urgencia de contar con mecanismos de monitoreo y prevención”, señaló Muñoz Sevilla.

La investigadora explicó que los efectos de estos gases fueron documentados mediante encuestas a habitantes y trabajadores costeros, quienes reportaron dolores de cabeza, mareos y desvanecimientos por inhalación.

El modelo toma como referencia un sistema que ya opera en la isla caribeña de Martinica, territorio francés, donde el laboratorio Madininair informa diariamente sobre las condiciones de las playas para reducir riesgos sanitarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muñoz Sevilla recordó que el sargazo suele llegar al Caribe mexicano en marzo, pero en 2026 comenzó a arribar desde enero, lo que hace prever que este año se superen los 37 millones de toneladas registradas en 2025.

La especialista vinculó este comportamiento anticipado con el cambio climático, el aumento de nutrientes en el océano y la consolidación del cinturón de sargazo en el Atlántico, factores que han complicado el escenario ambiental.

El proyecto tiene antecedentes desde 2022, cuando se evidenció la necesidad de generar información científica, y en 2023, cuando un estudio preliminar con apoyo internacional en 12 puntos de Quintana Roo permitió definir la ubicación de las estaciones actuales.

La investigadora también advirtió que el aprovechamiento del sargazo debe vigilarse si contiene niveles elevados de arsénico, pues si supera concentraciones seguras, cercanas a 40 partes por millón, su uso en productos o fertilizantes puede representar riesgos.