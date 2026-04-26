La Asociación de Corresponsales ensalza la valentía de los periodistas tras el tiroteo

En un comunicado firmado por su presidenta, Weijia Jiang, la asociación calificó de "momento desgarrador" el tiroteo ocurrido en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la tradicional cena anual de la prensa, que tuvo que ser cancelada tras la irrupción de un hombre armado en el recinto.

"Esos periodistas demostraron exactamente el tipo de calma y coraje que exige este trabajo, lanzándose a informar inmediatamente después de que se desencadenara el incidente. Estamos orgullosos de todos los que estaban en esa sala", reza la nota de la WHCA.

La asociación, además, expresó su "profunda gratitud" al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por garantizar la seguridad de los miles de asistentes, entre los que se encontraban el presidente Trump, su esposa, Melania Trump, y el vicepresidente, JD Vance, quienes resultaron ilesos.

Asimismo, la WHCA deseó una pronta recuperación al agente del Servicio Secreto que resultó herido al recibir un disparo, el cual impactó en su chaleco antibalas.

"Nuestra cena existe para celebrar la Primera Enmienda -libertad de prensa- y el duro trabajo diario de los periodistas que la defienden", recordó Jiang, quien añadió que la junta directiva de la asociación se reunirá para evaluar lo sucedido y determinar cómo proceder tras la suspensión del evento.

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Según anunció Trump ayer a través de su red social, Truth Social, la cena será reprogramada para dentro de un mes.

El sospechoso, un joven de 31 años de California, permanece bajo custodia en un hospital para una evaluación psiquiátrica y se espera que comparezca ante un tribunal federal de Washington D.C. el lunes.