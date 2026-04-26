Senador republicano dice que no bloqueará al candidato de Trump para presidir la Fed

"Estoy preparado para seguir adelante con la confirmación del señor Warsh", dijo Tillis en el programa "Meet the Press" de NBC tras semanas amenazando con que boicotearía el nombramiento si persistía lo que ha considerado una investigación injustificada contra Powell.

"Trabajamos mucho durante el fin de semana para asegurarnos de tener muy claro que contábamos con las garantías del Departamento de Justicia que yo necesitaba para sentir que no estaban utilizando al Departamento de Justicia como un arma para amenazar la independencia de la Reserva Federal", añadió el senador de Carolina del Norte.

Tillis consideró que el anuncio realizado por el Departamento de Justicia el viernes sobre el cierre momentáneo de las pesquisas "permitirá que el señor Wash siga adelante con su confirmación según lo agendado".

"Han dejado muy claro que la investigación actual ha finalizado por completo", añadió el legislador.

Warsh está actualmente en proceso de confirmación por parte del Senado para sustituir a Powell, que está previsto que deje su cargo en mayo.

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El viernes, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en X que su oficina pidió cerrar las pesquisas contra Powell mientras el inspector general de la Fed "examine minuciosamente los sobrecostos de construcción" de la sede del banco central.

Sin embargo, Pirro añadió que no dudaría "en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran".

A su vez, el propio Trump, que ha presionado incesamente a Powell durante su segundo mandato, aseguró ayer sábado que aún no da por cerradas las pesquisas sobre el supuesto fraude cometido por el presidente de la Fed en el proceso de rehabilitación de la sede del banco central.

En el último año el republicano ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EE.UU.

Trump ha llegado a llamar "cretino" a Powell bajo el argumento de que con su 'lentitud' está afectando a la economía estadounidense.

En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación abierta por el Departamento de Justicia tuvo motivaciones políticas.