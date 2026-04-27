A juicio el exsenador Dell'Utri por las donaciones no declaradas recibidas de Berlusconi

Le decisión del tribunal de Milán (norte de Italia) fija la primera audiencia para el próximo 9 de julio, según informaron medios locales.

El proceso se centra en ocho transferencias bancarias realizadas por Berlusconi que, según la acusación, Dell'Utri nunca comunicó a las autoridades, a pesar de estar legalmente obligado a ello debido a su historial judicial.

Dell'Urti, al estar condenado por complicidad externa en asociaciones de tipo mafioso, debía haber comunicado la variación de sus ingresos que en los últimos años alcanzó 42 millones y medio de euros.

En marzo pasado, la Fiscalía de Florencia ya ordenó la incautación preventiva de cerca de 19 millones de euros (10,8 millones pertenecientes a Dell'Utri y 8,2 millones a su esposa).

Entre estas cantidades figuran préstamos sin intereses que el ex primer ministro, fallecido en junio de 2023, les otorgó en vida.

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Los flujos de dinero analizados por los asesores financieros cubren principalmente el periodo entre 2012 y 2021.

El flujo de dinero se interrumpió temporalmente y se reanudó en 2015 con una transferencia de un millón de euros a un hijo de Dell'Utri, destinada supuestamente a gastos legales y al alquiler de un yate.

Dell'Utri fue condenado definitivamente en 2014 a siete años de prisión por actuar como mediador entre la Cosa Nostra (la mafia siciliana) y Berlusconi antes de que este saltara a la política en los años 90.

Esta causa se enmarca en una investigación más amplia de la Dirección Nacional Antimafia, que busca identificar a los instigadores externos de los atentados terroristas perpetrados por la mafia en 1993 y 1994.

Pese a que el plazo de prescripción ya ha expirado para algunas de las donaciones más antiguas, el tribunal de Milán ha decidido seguir adelante con el enjuiciamiento de los pagos más recientes, informaron los medios italianos.