El brent se acerca a los 109 dólares pese a propuesta de negociación de paz de Irán a EEUU

A las 15:30 GMT, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 3,43 %, hasta los 108,94 dólares.

De esta manera, el brent mantiene este lunes la tendencia alcista de la semana pasada, cuando sumó casi diez dólares, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Así, el precio del crudo del mar del Norte sube a pesar de que Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

En el caso del barril de petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, su precio se ha incrementado un 2,85 %, hasta los 97,11 dólares, 2,69 dólares más que al cierre del viernes.

Por su parte, el gas natural del mercado TTF, de referencia en el Viejo Continente, retrocede un 1,5 % y el megavatio hora se paga a 44,14 euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, se ha trasladado este lunes a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

En la ciudad rusa, Araqchí afirmó que "es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Es por eso que él (el presidente de EE.UU., Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad".

El canciller ha llegado a Rusia después de viajar a Omán y Pakistán este fin de semana, donde el frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó después de que Araqchí abandonara Islamabad y Washington cancelara el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.