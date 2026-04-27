El Ejército israelí anuncia nuevos ataques en el sur del Líbano

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar las instalaciones de infraestructura de Hizbulá en el valle de la Bekaa y en otras zonas del sur del Líbano", sostiene un comunicado castrense sin añadir más detalles.

Además, el Ejército afirmó en una segunda nota que ha matado a tres supuestos milicianos del grupo armado chií este domingo "en defensa propia" después de que estos se acercaran, según su versión, a la línea divisoria tras la que sus tropas se mantienen apostadas dentro del territorio libanés que Israel ha invadido en el sur.

"Tras la identificación, la Fuerza Aérea Israelí atacó y neutralizó a los terroristas para eliminar la amenaza", recoge la nota de los militares, que afirma además que las tropas israelíes destruyeron "el cuartel general" de Hizbulá en Bint Jbeil.

El Ejército de Israel instó este domingo a evacuar "de inmediato" varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes tras la orden anoche del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de golpear "con contundencia" a Hizbulá en respuesta a dos proyectiles y un dron detectados en territorio israelí.

Israel ha invadido y mantiene bajo su control una amplia zona en el sur del Líbano, pero detuvo temporalmente los bombardeos sobre el país, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el pasado día 16 de abril un alto el fuego y conversaciones entre los dos países.

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Sin embargo en los últimos días ha vuelto a incrementar las operaciones militares que comenzó el 2 de marzo en respuesta a los ataques de Hizbulá contra su territorio tras el inicio de la guerra contra Irán.

Más de 2.500 libaneses han muerto desde el 2 de marzo.