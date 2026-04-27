El IBEX 35 cierra plano ante el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán

El selectivo español rompe por la mínima una racha de cinco sesiones consecutivas de retrocesos al subir 1,6 puntos hasta los 17.692,9 puntos. En lo que va de año, se revaloriza un 2,23 %.

La Bolsa arrancó la sesión muy plana y durante la mayor parte de la jornada se decantó por los avances. Sin embargo, en la última media hora de negociación giró a la baja arrastrada por las caídas en Wall Street y el repunte de más del 3 % del precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa, cerca de los 109 dólares.

Por valores, Telefónica cedió el 2,01 % e Inditex, el 0,84 %, mientras que BBVA subió el 0,73 %; Banco Santander, el 0,76 %; Iberdrola, el 0,33 % y Repsol, el 1,58 %

Más allá del IBEX 35, Tubos Reunidos lideró las caídas en la bolsa española al ceder un 37,5 % ante la posibilidad de que presente un concurso de acreedores.