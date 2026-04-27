El papa autoriza la beatificación de 50 religiosos asesinados en la Guerra Civil española

El grupo está compuesto por los "siervos de Dios" Estanislao Ortega García (cuyo nombre de nacimiento era Lorenzo) y 48 compañeros, todos ellos religiosos del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel.

Junto a ellos, el pontífice reconoce también el martirio del sacerdote diocesano Manuel Berenguer Clusella.

Según el decreto vaticano, todos fueron asesinados "por odio a la fe" entre los meses de julio y noviembre de 1936 en un contexto de "persecución" durante el conflicto civil en España en distintos puntos del territorio catalán.

Esta decisión despeja el camino para su beatificación, ya que, al ser reconocido como mártires, no es necesaria la acreditación de un milagro.