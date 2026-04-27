El papa bendice la primera piedra del centro dedicado a Francisco en un hospital romano

El centro, cuyo acrónimo técnico, 'Cuore' (corazón en italiano) responde a 'Cardiovascular Unique Offer ReEngineered', nace con el objetivo de implementar un modelo organizativo "centrado en la persona", según explicó el pontífice durante el rito de bendición.

Durante el acto, celebrado en el Palacio Apostólico, León XIV vinculó este nuevo proyecto con la identidad espiritual de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, institución a la que pertenece el hospital.

En su discurso, el papa estadounidense-peruano subrayó que este enfoque coincide con la última encíclica de su predecesor, 'Dilexit nos', en la que Francisco define el corazón como el "centro y síntesis de la persona humana".

"Ese núcleo de cada ser humano, su centro más íntimo, no es el núcleo del alma sino de toda la persona en su identidad única que es anímica y corpórea", señaló el pontífice citando el documento de Francisco.

En este sentido, León XIV advirtió a los responsables de la institución que "cuanto más crece el Gemelli, tanto más debe cuidarse la formación humana y cristiana de quienes trabajan allí".

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La nueva instalación rinde tributo al papa Francisco, que fue ingresado en el Gemelli hasta en cuatro ocasiones entre 2021 y 2025, la última en febrero del año pasado, cuando permaneció 38 días hospitalizado debido a una neumonía bilateral.

Durante aquellas estancias, Francisco ocupó el apartamento privado de la décima planta, el mismo que utilizó Juan Pablo II, y que es conocido históricamente como el "Vaticano 3".