El presidente de Kazajistán recibe a su homólogo israelí en una reunión a puerta cerrada

"Quisiera destacar que su estimado padre, Chaim Herzog, expresidente del Estado de Israel, fue uno de los principales artífices de las relaciones entre nuestros países", alabó Tokáyev al representante israelí, según detalles del encuentro publicitados por la presidencia kazaja.

Astaná acentuó su disposición a "contribuir a la estabilización de las relaciones entre los países de Oriente Medio e Israel".

"Me acompaña una delegación de expertos de la industria que pueden impulsar nuestra colaboración, especialmente en alta tecnología. El potencial de nuestra cooperación, en esta nueva era histórica mundial, es verdaderamente enorme", señaló Herzog.

El presidente de Israel también celebró la decisión de Kazajistán de adherirse a los Acuerdos de Abraham y participar en la labor de la Junta de Paz promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Chaim Herzog, padre de Isaac Herzog, visitó Kazajistán en 1993.