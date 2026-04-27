Guterres urge reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una "emergencia alimentaria global"

Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima organizado por Baréin, país que ejerce la presidencia del órgano este mes, el diplomático portugués instó a las partes a reabrir el estrecho y "dejar pasar a los buques sin discriminación".

"Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo", señaló el jefe de la ONU, recordando que por esa ruta transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados internacionalmente.

Según Guterres, el impacto económico ya se traduce en una fuerte volatilidad en los mercados energéticos y de materias primas, así como en un aumento de los costes de transporte y de los seguros marítimos.

Añadió que la situación ha provocado "la mayor disrupción de las cadenas de suministro desde la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania".

El secretario general de Naciones Unidas advirtió además de que "los retrasos y el encarecimiento del transporte están frenando entregas de ayuda vital a poblaciones vulnerables" y subrayó que "una prolongación del bloqueo podría empujar a millones de personas, especialmente en África y el sur de Asia, al hambre y la pobreza".

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Asimismo, destacó que los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares son los más expuestos, por su dependencia de las importaciones marítimas y su limitada capacidad para absorber un 'shock' externo.

Guterres también llamó la atención sobre la situación de los trabajadores del mar, al señalar que "más de 20.000 marineros permanecen varados en alta mar y más de 2.000 buques comerciales están atrapados entre riesgos y restricciones de navegación".

"Estas personas no son parte de ningún conflicto. Son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo", indicó.

Guterres reiteró que sus buenos oficios siguen "a disposición" para facilitar una solución negociada, defendió que los océanos deben ser "zonas de paz" e instó a los Estados a respaldar un marco de evacuación de emergencia preparado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para asistir a las tripulaciones afectadas.

El secretario general de ese organismo, Arsenio Domínguez, que intervino después de Guterres, dijo que el principio de libertad de navegación "no es negociable" y que la OMI tiene "normas obligatorias para reforzar la protección del transporte y de los puertos a nivel mundial", un marco que, afirmó, se debe "adaptar a nuevas amenazas".

El diplomático panameño recordó que desde 1968 existe en el estrecho de Ormuz un sistema de separación del tráfico marítimo, gestionado por Omán e Irán, que ha permitido durante décadas la navegación bajo el marco de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, en vigor desde 1974.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, evitando el paso de buques y petroleros, lo que ha causado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Estados Unidos e Irán aún no han acordado una nueva ronda de negociaciones de paz.