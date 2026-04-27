La ONU quiere contribuir a un "alto el fuego efectivo" en el conflicto este de la de RDC

"Esperamos contribuir a fortalecer el impulso hacia la desescalada, para lograr rápidamente un alto el fuego efectivo y una paz duradera" en el este de la RDC, dijo en un comunicado el jefe de la Monusco, James Swan, al final de una visita a la ciudad oriental de Goma, controlada por el M23, adonde llegó el pasado viernes.

Swan, que accedió al cargo el pasado día 7, subrayó el "firme compromiso" de la Monusco con la aplicación de las resoluciones 2773 y 2808 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptadas en 2025 y que subrayan "el respeto a la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la RDC".

En Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, abordó la aplicación de esas resoluciones, la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y verificación del alto el fuego, y medidas concretas para impulsar los procesos de paz de Doha y Washington, así como las iniciativas de la Unión Africana para terminar con el conflicto.

"Hago un llamamiento a todas las partes -remarcó- para que respeten los compromisos contraídos en el marco de estos diversos procesos".

Swan añadió que la Monusco seguirá apoyando "los esfuerzos de desescalada para reforzar la protección de los civiles y contribuir al retorno de una paz duradera y al restablecimiento de la autoridad del Estado en beneficio del pueblo congoleño".

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La visita se produjo tras las conversaciones celebradas del 13 al 18 de abril pasados en Montreux (Suiza) entre el Gobierno congoleño y los rebeldes, enmarcadas en las negociaciones del Marco de Doha para un Acuerdo de Paz Integral, firmado en noviembre de 2025, que fueron trasladadas a territorio suizo debido a la guerra en Oriente Medio.

La RDC y el M23 acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días, un mecanismo del alto el fuego y garantizar acceso humanitario a la población civil, tras cinco jornadas de negociaciones en Suiza.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina provincia de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Desde 1998, el este de la RDC -rico en minerales esenciales para la industria tecnológica- vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU.