Los españoles atrapados en Mali vuelan ya hacia España y se encuentran bien

"Todos los españoles que se encontraban circunstancialmente (en Mali) han salido ya, vuelan en estos mismos momentos hacia España, se encuentran bien", aseguró Albares a la prensa española durante su visita a Puerto Rico.

Este grupo está integrado por periodistas, músicos, promotores musicales y culturales que participaban en el festival Hola Bamako, entre ellos el director de 'La Mar de Músicas' y director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González, y Javier Zarco, productor de grupos musicales africanos.

El jefe de la diplomacia española indicó asimismo que el resto de la colonia española también se encuentra "en perfecto estado" y que la Embajada "está abierta y plenamente operativa".

Los ataques, en los que murieron el ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, y varios familiares, fueron llevados a cabo de manera coordinada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

El Gobierno español condenó este lunes "firmemente" los ataques y reiteró su compromiso en la lucha contra el terrorismo y "en favor de la paz, la prosperidad y el desarrollo" de Mali y de toda la región del Sahel.