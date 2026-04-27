Machado y González Urrutia repudian intento de ataque contra Trump y altos cargos de EEUU

"Repudiamos firmemente el nuevo atentado que ha tenido lugar contra el presidente Donald Trump, su esposa Melania y destacados miembros de su equipo de Gobierno", manifestaron los opositores en un comunicado conjunto, publicado por la Vocería Oficial, el equipo comunicacional de ambos.

Asimismo, expresaron su solidaridad hacia ellos y rechazaron todo acto de violencia cometido contra las "autoridades legítimas y electas de una nación libre y democrática" como Estados Unidos.

"La elección del destino de las naciones americanas compete a sus pueblos libres. Desde aquí expresamos compromiso total en la defensa de ese principio inalienable, y le enviamos al presidente Trump todo nuestro apoyo ante este acto vil e inaceptable", manifestaron Machado y González Urrutia.

El sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa y a otros miembros de la Administración estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

Trump explicó después, en una rueda de prensa, que el agresor era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

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El republicano ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país.