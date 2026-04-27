Putin pide una campaña electoral "transparente" ante el creciente descontento popular

"La campaña electoral debe llevarse a cabo en estricta consonancia con la ley, para que sus resultados sean transparentes, verídicos y sin lugar a dudas legítimos", afirmó durante su intervención en un Consejo anual de legisladores celebrado en San Petersburgo.

Subrayó que esto es algo "de extrema importancia siempre", pero que a día de hoy, en la situación actual, "especialmente importante", ya que permite crear "una plataforma estable para las autoridades y para la toma de las decisiones necesarias, oportunas en interés de nuestro pueblo".

"El proceso electoral, la competencia, a menudo dura, entre candidatos, partidos, no debe influir en el trabajo legislativo profesional, planificado, tanto en el centro como en las regiones", indicó.

Putin añadió: "No podemos encasillarnos solo en las prohibiciones, limitaciones, propuestas de castigos para los infractores", dijo, al señalar que este enfoque es "contraproducente" y "el exceso de obstáculos frena el desarrollo".

Esta declaración tiene lugar en momentos en que las autoridades rusas ralentizan internet y bloquean, con apoyo total del Kremlin, los servicios de mensajería Telegram y WhatsApp, una medida muy impopular entre los rusos y que ha afectado considerablemente a los niveles de popularidad de Putin, que han sufrido su mayor caída desde 2022.

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Además, según la oposición, tiene lugar en los últimos meses una campaña de persecución del único partido opositor legal existente en Rusia, el liberal Yábloko, varios de cuyos líderes federales y regionales no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias tras ser detenidos, arrestados, catalogados como agentes extranjeros o acusados de extremismo.

La oposición democrática y, en ocasiones, incluso los partidos con representación parlamentaria, han denunciado fraude en todas las elecciones celebradas en este país, al menos desde 2011, cuando tuvieron lugar las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991.

El mandatario ruso señaló, no obstante, que los actuales retos, entre los que podría citarse la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente, son pasajeros, mientras "Rusia es eterna".

Por ello, pidió a los legisladores rusos apoyar al Gobierno con propuestas "para estimular el crecimiento económico, lograr ritmos más estables y altos del desarrollo de la economía".

Según las encuestas, si las elecciones a la Duma o cámara de diputados se celebraran el próximo domingo, el partido del Kremlin, Rusia Unida, obtendría en torno al 30 % de los votos, lo que amenazaría su mayoría constitucional.

Le siguen con un 10 % el ultranacionalista Partido Liberal-Demócrata (LDPR) y Gente Nueva, una formación creada hace apenas seis años y que se opone al bloqueo de internet.

Según la empresa de encuestas estatal VTSIOM, la aprobación de la gestión del presidente ruso ha caído durante siete semanas consecutivas hasta bajar del 70 %, algo nunca visto desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

El motivo no sólo es internet, sino el hartazgo con la guerra -más de dos tercios de los rusos piden negociaciones de paz- y la contracción económica, además de la inacción oficial ante desastres naturales como las inundaciones en el Cáucaso y vertidos de petróleo en el mar Negro.

Además de cerrar todos los medios de comunicación independientes, las autoridades han clausurado Golos (voto), la única organización no estatal que velaba por la limpieza de los comicios y los derechos de los electores.