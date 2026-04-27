Unos 16.848 precandidatos disputarán internas municipales del mayor partido de Paraguay

En un comunicado, la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado indicó que 629 aspirantes buscarán convertirse en candidatos a alcaldes en los 263 distritos del país, y que 8.123 precandidatos competirán por 2.829 concejalías municipales.

En total, 2.804.546 afiliados al Partido Colorado están habilitados para participar en 479 locales de votación durante las elecciones internas, que deben celebrarse el 7 de junio, indicó el partido del que forma parte el presidente del país, Santiago Peña.

Los ganadores de las internas partidarias podrán postularse como candidatos a las municipales del 4 de octubre próximo, en las que se elegirán a las autoridades locales para el período 2026-2031.

Las votaciones internas, previstas en el Código Electoral Paraguayo, son celebradas de forma simultánea por todos los partidos políticos.

La ANR destacó que suscribió un convenio con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que "habilitó la disponibilidad" de máquinas de votación en todos los distritos del país para que los apoderados de los diferentes movimientos internos puedan verificar las fotos, los nombres y los pseudónimos de sus precandidatos.

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El TSJE habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para las elecciones municipales, en las que se renovarán los cargos de intendentes y concejales de los 263 municipios del país.