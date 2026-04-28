Alemania deporta a 25 afganos en un vuelo chárter a Kabul

"Un vuelo chárter, procedente de Alemania, aterrizó la mañana del martes a Kabul. A bordo iban 25 afganos que habían sido condenados por homicidio, violación, lesiones personas y delitos de drogas", señaló un comunicado del Ministerio del Interior alemán.

La deportación tiene como base un acuerdo del Ministerio de Interior con el régimen talibán para hacer posibles deportaciones con regularidad.

Los deportados iban acompañados por agentes de la Policía Federal que volaron de regreso a Alemania en el mismo avión.

Según informaciones de la revista Der Spiegel, la mayoría de los deportados fueron conducidos desde la cárcel directamente al aeropuerto de la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.

El comunicado del ministerio señala que con las deportaciones a Afganistán se cumple con uno de los puntos del acuerdo de coalición que lidera el canciller Friedrich Merz y que forman conservadores y socialdemócratas.

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Ya el pasado mes de febrero habían sido deportadas veinte personas a Afganistán en el primer vuelo que se había organizado tras un acuerdo con los talibanes.

Los contactos con el régimen talibán, con el que Alemania no tiene relaciones diplomáticas, son muy controvertidos en el país centroeuropeo y diversas organizaciones de Derechos Humanos se han pronunciado en repetidas ocasiones contra las deportaciones.