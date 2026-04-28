El Parlamento sengalés aprueba derogar la ley que impidió a Sonko aspirar a las elecciones

El proyecto de ley, presentado por el partido gubernamental Pastef para reformar los artículos L.29 y L.30 de la ley electoral, recibió el apoyo de 128 diputados, mientras que once votaron en contra y otros dos se abstuvieron, según publicaron medios locales.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es reorganizar y aclarar las prohibiciones de inscripción de las listas electorales, según sus promotores, quienes alegaron que estos artículos excluyen a personas condenadas por delitos relacionados con el ejercicio de las libertades públicas.

"Esta ley tiene como objetivo permitir que todos los ciudadanos que no estén sujetos a sanciones relacionadas con la gestión pública participen plenamente en la vida democrática, en una lógica de consolidación del proceso democrático", defendió el ministro del Interior, Mouhamadou Bamba Cissé.

La revisión limitará las exclusiones a personas sentenciadas a penas de prisión superiores a un mes por robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, malversación de fondos públicos, fraude o apropiación indebida de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, corrupción, soborno, tráfico de influencias, obtención ilegal de intereses, falsificación, uso de documentos falsificados, falsificación de moneda y blanqueo de dinero.

Por otro lado, también se derogará el artículo 30, que incluye la inhabilitación en caso de condena a una multa superior a 200.000 francos CFA (unos 304 euros), el que impidió a Sonko se presentarse a los comicios de 2024, tras su condena a seis meses de prisión condicional por difamación y a una multa de 200.000 francos CFA.

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Esta modificación deberá ser ahora promulgada por el actual presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, quien finalmente se postuló como candidato frente al entonces mandatario, Macky Sall, como alternativa a Sonko, que entonces era la principal figura opositora del país y cuya candidatura fue rechazada por el Tribunal Constitucional.