Brasil crea más de 228.000 empleos en marzo, casi el triple que en el mismo mes de 2025

La fuerte creación de empleo se debió principalmente al sector de los servicios, responsable de más de la mitad del saldo positivo, mientras que la agropecuaria fue el único ramo con números negativos, debido al final de la cosecha de soja, manzana y uva.

En el primer trimestre, Brasil creó 613.373 puestos de empleo, con lo que la cifra de trabajadores formales en el país llegó a 49 millones de personas, con un crecimiento anual del 2,6 %.

El dato de empleo formal precede a la divulgación de la estadística de desempleo de marzo, que se dará a conocer este jueves.

El mercado laboral en la mayor economía de América Latina sigue mostrando signos de fortaleza, aunque en los últimos meses el desempleo ha iniciado una tendencia al alza, llegando al 5,8 % de la población activa en febrero.

El Gobierno espera que el mercado laboral repercuta en la ralentización de la economía que se espera para este año, como fruto del alto nivel de los tipos de interés, que supone un freno a las inversiones.

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La economía brasileña creció un 3,4 % en 2025 y, según diversas proyecciones, moderará su expansión a entre el 1,6 % y 1,9 % este año.