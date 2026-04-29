Bruselas apremia a España a proteger las demandas colectivas de consumidores

La directiva, aprobada en 2020, permite a organizaciones de consumidores demandar colectivamente en nombre de grupos afectados por prácticas comerciales ilegales para obtener compensaciones, reparaciones o sustituciones.

Su plazo de transposición a la legislación nacional venció en diciembre de 2022, tras lo cual Bruselas envió una primera carta de emplazamiento a España en enero de 2023.

Desde entonces, Madrid ha notificado la transposición "parcial" de la norma, pese a que la ley española ya prevé acciones de representación similares, según dijo el Ejecutivo comunitario este miércoles en su paquete de infracciones de abril.

No obstante, a España aún "le falta transponer elementos esenciales, como la posibilidad de que esas entidades presenten acciones transfronterizas", es decir, defender a los consumidores de otros países de la UE.

El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder o tomar medidas, tras lo cual el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE, con posibles sanciones económicas.