Campamentos de refugiados saharauis acogen festival de cine FiSahara tras 2 años de parón

Según la organización, el lema de esta edición simboliza "un grito colectivo" en favor del derecho al retorno de los pueblos originarios a sus territorios, con especial énfasis en el pueblo saharaui, y pone el foco en la dimensión humana y de derechos que acompaña al evento.

La directora del festival, María Carrión, señaló que esta edición busca reforzar la voz de los pueblos que luchan por recuperar su soberanía, tomando el cine no solo como entretenimiento, "sino como una herramienta para reivindicar el derecho al retorno de todos los pueblos originarios a sus tierras libres".

El programa incluye proyecciones de cine documental y de ficción centradas en temas de identidad y procesos de liberación, así como mesas redondas sobre el papel del arte en la defensa de causas sociales.

Asimismo, se celebrarán talleres e intercambios entre profesionales internacionales y jóvenes saharauis en áreas como la fotografía y la dirección, además de actividades musicales y culturales que combinan el patrimonio originario con el lenguaje cinematográfico contemporáneo.

El FiSahara está considerado el principal evento cultural en los campamentos de refugiados saharauis y reúne cada año a decenas de profesionales del cine, especialmente de España y América Latina, con el objetivo de visibilizar la situación de la población refugiada y promover el derecho de autodeterminación a través del cine.

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En esta ocasión, el festival cuenta con la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y destacadas figuras del panorama cinematográfico español como el director Fernando León de Aranoa, el actor Guillermo 'Willy' Toledo o el violinista de origen libanés y ascendencia armenia Ara Malikian, entre otros.