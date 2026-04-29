Cientos de sudafricanos protestan en Johannesburgo contra migrantes irregulares africanos

La marcha fue liderada por el movimiento antiinmigración March & March, que denuncia el impacto de los delitos que vinculan a extranjeros y a líderes religiosos de comunidades de migrantes, y entregó un memorándum en la Legislatura Provincial de Gauteng, órgano legislativo de esa provincia norteña, según medios locales.

"Estamos aquí reunidos diferentes tribus y razas de Sudáfrica para decir que nadie nos va a atemorizar en nuestro propio país, nadie nos va a dejar indefensos, asustados o inexistentes en nuestro propio país, ya sea en los negocios, en nuestras instalaciones o en nuestros recursos", declaró la líder de March & March, Jacinta Ngobese-Zuma.

Ngobese-Zuma afirmó que el país "pertenece primero" a los sudafricanos, "les guste o no" a sus detractores.

"Hay ghaneses, hay nigerianos, hay malauíes, hay mozambiqueños. No pueden estar todos aquí a la vez", declaró durante la protesta el evangelista Sipho Dlamini, de la Iglesia Vida Eterna Internacional.

Un manifestante, Sicelo Mlaba, afirmó que Sudáfrica tiene una alta tasa de desempleo que atribuyó a que los puestos de trabajo están "ocupados por extranjeros", una situación que "tiene que acabar".

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Entre sus demandas se encuentran la aplicación de controles migratorios más estrictos, regulaciones de visados más rigurosas, una revisión de las políticas de asilo y tomar medidas contra las empresas que contratan a migrantes en situación irregular.

Además, advirtieron de que intensificarán sus acciones si el Gobierno no responde a sus demandas.

Vídeos en redes sociales muestran a algunos de los asistentes con vestimentas, armas y escudos tradicionales de diferentes tribus de Sudáfrica, mientras que otros mostraban pancartas que tildaban de "invasión" la migración ilegal.

En este contexto, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, reprobó el lunes todo tipo de acciones xenófobas, y advirtió de que las "legítimas preocupaciones" sobre la migración irregular generen "prejuicios" contra otros ciudadanos africanos.

Ramaphosa hizo esas declaraciones tras la viralización en redes sociales de numerosos vídeos en los que se puede ver a grupos de gente en las calles buscando, increpando e incluso apaleando a supuestos migrantes africanos, mientras en las últimas semanas las protestas antiinmigración se han tornado violentas.

El pasado jueves, el Gobierno de Ghana informó de que convocó al embajador sudafricano en el país por "los continuos ataques xenófobos contra los ghaneses y otros africanos que viven en Sudáfrica".

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia.