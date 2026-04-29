El IICA impulsa elevar la agricultura tropical y acelerar su transformación en América

En el marco de una sesión de trabajo realizada en Chiapas, México, el IICA junto a otras instituciones líderes del sector público y privado de la región, avanzaron en la definición de una agenda para el período 2026-2030 que integra productividad sostenible, resiliencia climática, innovación tecnológica y mecanismos de financiamiento, bajo una visión de cooperación hemisférica.

"La transformación sostenible del trópico no puede esperar, se debe realizar un trabajo en alianza con actores relevantes, para instalar una agenda de fortalecimiento de la agricultura tropical que influya en las políticas públicas, favorezca las inversiones y articule conocimiento científico con saberes centrales e impacto en los territorios", afirmó el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

La estrategia común incluye cerca de 200 proyectos en temas como restauración de suelos, producción regenerativa y bioinsumos; manejo de agua, cuencas hídricas y paisajes; mejoramiento genético; soluciones basadas en la naturaleza y bioeconomía; trazabilidad y agregación de valor; institucionalidad y financiamiento; educación y extensión.

Las instituciones participantes en la reunión se comprometieron a establecer un marco regional de seguimiento con indicadores y métricas que permitan una mejora continua y la publicación de reportes periódicos de avance, como así también de evidencias, lecciones aprendidas y herramientas técnicas.

En la actividad, Ibrahim realizó una presentación acerca de los caminos a recorrer para acelerar la implementación de nuevas fronteras de ciencia, tecnología e innovación que mejoren la realidad de los sistemas agroalimentarios en el trópico.

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Además, se refirió a la necesidad de incrementar el gasto público para financiar el ecosistema de innovación, fortalecer los sistemas de extensión agrícola y potenciar los sistemas de semillas, bases para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática.

El Gobierno del Estado de Chiapas y la Secretaría del Campo, junto con el IICA y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), fueron los organizadores del encuentro, convocado bajo el título "Agricultura Tropical Sustentable, Inclusiva y Competitiva: Ruta Crítica para México y las Américas".

Durante el encuentro se hizo hincapié en que la región tropical de México y de América Latina y el Caribe constituye uno de los territorios con mayor diversidad biológica y cultural del planeta, y que sus sistemas agroalimentarios enfrentan presiones crecientes derivadas del clima, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, las cuestiones sanitarias y la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades rurales, explicó el IICA.