Israel asegura que "antisemitismo se extiende por R.Unido" tras apuñalamiento en Londres

"Las declaraciones del primer ministro (británico) Keir Starmer no pueden sustituir a dar una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo el Reino Unido", afirmó Exteriores en una publicación en X.

Y añadió: "Los judíos británicos no deberían necesitar patrullas de seguridad y voluntarios de emergencia para vivir abiertamente como judíos. Basta de palabras. El Reino Unido debe actuar de manera decisiva y urgente".

Dos miembros de la comunidad judía resultaron heridos hoy en el noroeste de Londres, informó este miércoles Shomrim, un grupo de vigilancia social de ese colectivo.

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

"El ataque antisemita en Golders Green es absolutamente deplorable. Los ataques a nuestra comunidad judía son ataques a Gran Bretaña", escribió Starmer hoy también en X.

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Pero para el ministerio de Exteriores israelí, el Reino Unido "ya no puede afirmar que tenga el control" para detener estos ataques contra "sinagogas, instituciones judías, ambulancias comunitarias y ahora judíos atacados en Golders Green".

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó sentirse horrorizado por "otro ataque violento contra judíos a plena luz del día en Londres".

Y también cargó contra el Ejecutivo británico: "En una de las grandes capitales de Occidente, se ha vuelto peligroso caminar abiertamente por las calles siendo judío. Esta situación es inaceptable. El gobierno y las autoridades británicas deben tomar medidas urgentes e inmediatas antes de que se produzca el próximo ataque antisemita", agregó Herzog en X.

En el suceso ocurrido hoy, Shomrim, que opera en zonas de la capital británica donde suele vivir la comunidad judía, redujo al sospechoso antes de que fuera inmovilizado con un táser y formalmente arrestado por la Policía.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó que la Policía detuvo a un sospechoso por los apuñalamientos, que se habrían producido cerca de una sinagoga.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria de emergencias Hatzola el pasado marzo, por el que están procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre, también hubo un atentado con cuchillo en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, en el que murieron tres personas, incluido el atacante, y tres resultaron heridas.

Uno de los fallecidos, así como el autor, murieron por disparos de la Policía, que también alcanzaron a otro feligrés que resultó herido.

Los ataques contra los judíos han aumentado en el Reino Unido tras el inicio de la devastadora ofensiva israelí en Gaza, en la que han muerto casi 72.600 gazatíes, después del ataque terrorista en Israel de milicias vinculadas a Hamás, el 7 de octubre de 2023.