La Comisión Europea trabaja para importar queroseno de EE.UU. si Ormuz sigue bloquedo

"Por ahora, el mercado está absorbiendo el golpe", pero "estamos trabajando para asegurar suministros alternativos para Europa, entre ellos importaciones de queroseno procedentes de Estados Unidos", dijo en una comparecencia sin preguntas el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas.

El alto funcionario, que tomó la palabra tras un consejo informal de ministros de Transportes de los Veintisiete celebrado en Chipre, reconoció la gravedad del bloqueo del estrecho de Ormuz, que "eclipsa los debates sobre transporte" en la UE porque "afecta a cada medio de transporte en cada Estado miembro".

Tzitzikostas abrió la puerta a tomar medidas temporales si el bloqueo persiste y también a que los países de la UE puedan liberar parte de sus reservas "si fuera necesario".

"Si la presión sobre el suministro se intensifica, nuestras reservas deben usarse estratégica y responsablemente", indicó el democristiano griego, quien pidió que, en caso de llegar a ese punto, la liberación de reservas se haga "con total transparencia para evitar distorsiones en el mercado interno".

En líneas generales, y como ya hizo hace una semana tras una videoconferencia con los ministros de los Veintisiete dedicada específicamente al estrecho de Ormuz, Tzitzikostas subrayó que si el conflicto perdura las consecuencias para la economía mundial serán "catastróficas".

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"La única salida a esta situación es a través de la diplomacia", agregó el alto cargo europeo, quien añadió que "la evacuación segura" de los barcos con bandera de la UE y del Espacio Económico Europeo sigue siendo la "primera prioridad" del Ejecutivo comunitario.