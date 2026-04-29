La reina Máxima de los Países Bajos asiste a foro empresarial en Argentina

Según informaron los organizadores del encuentro, Máxima Zorreguieta, nacida en Buenos Aires en 1971, participará del foro en su calidad de defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

La UNSGSA informó, por su parte, en un comunicado que durante su visita de dos días la reina Máxima mantendrá reuniones bilaterales con líderes de bancos, empresas tecnofinancieras, plataformas tecnológicas, inversionistas y empresas del sector agrícola.

Máxima llevará al foro que se realizará hasta el próximo viernes en un hotel de las afueras de la ciudad argentina de Bariloche el mensaje de que la salud financiera no solo es buena para las personas y los hogares sino también para la economía de Argentina y de otros países de Latinoamérica.

Este jueves, como parte del foro, Máxima participará en una charla informal sobre salud financiera, junto con el presidente del consejo de administración de la cadena argentina de supermercados La Anónima, Federico Braun.

La reina Máxima también asistirá a varias sesiones plenarias del encuentro, al que asisten 150 representantes del mundo empresarial.

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Entre los participantes estarán la venezolana Adriana Cisneros, directora ejecutiva del conglomerado de medios Grupo Cisneros; el chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (con activos en banca, energía, minería e industria); y Manfred Paulmann, miembro de la familia fundadora de la chilena Cencosud.