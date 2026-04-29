México pierde atractivo por los trámites que frenan la inversión, advierten especialistas

El estudio '¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México', presentado en Ciudad de México, estimó que el costo promedio que pierden las empresas por tiempos de espera de trámites necesarios para poder empezar su operación asciende a 22,09 millones de pesos (1,23 millones de dólares).

Además, identificó 3.015 oportunidades de mejora regulatoria en 237 regulaciones locales y 411 trámites.

El análisis se concentró en Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Yucatán, además de 22 municipios estratégicos para actividades industriales, manufactureras y logísticas vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con México Evalúa, las barreras se concentran en licencias de funcionamiento, construcción y medio ambiente, rubros que reúnen casi la totalidad de obstáculos detectados: 1.262 en funcionamiento de empresas, 1.036 en actividades de construcción y 649 en medio ambiente.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, afirmó que la relocalización o 'nearshoring' "es una oportunidad, es una realidad", pero advirtió que el país debe revisar sus propias trabas internas para aprovecharla.

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“No basta con estar alineados en el papel”, señaló, ante la próxima revisión del T-MEC. “México no compite solo por costos o ubicación, también compite por confianza”, añadió.

El estudio expone que el problema no está necesariamente en la ausencia de reglas, sino en su operación. Solo 44,46 % de los trámites identificados está disponible en portales oficiales y 341 trámites carecen de sustento normativo claro.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, sostuvo que una empresa puede tener listo su proyecto, su capital y sus gestiones fiscales, pero quedar detenida por una inspección o por trámites locales poco claros, por lo que podría pagar de costo de oportunidad hasta 4,6 millones de pesos (277.778 dólares) "solamente por tiempos de espera".

Abundó que los retrasos pueden extenderse hasta dos años antes de iniciar operaciones.

Patricia de Stéfano, coordinadora del Centro Nacional de Tecnología Pública de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aseguró que el Gobierno mexicano busca simplificar, homologar y digitalizar trámites para empresas y ciudadanos.

Para ello, ha trabajado con las 32 entidades federativas y un primer grupo de 300 municipios para identificar requisitos mínimos, eliminar duplicidades y avanzar en plataformas digitales, además de que se implementan sistemas en 100 de estos municipios modelo, incluidos 19 vinculados a polos de desarrollo.

Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, afirmó que México mantiene atractivo para empresas extranjeras, sobre todo "asiáticas”, que buscan atender el mercado norteamericano, aunque advirtió que muchas quieren instalarse cerca de la frontera, por lo que el desafío es llevarlas a otras regiones competitivas.

Barba también señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas generan 72 % de la mano de obra del país, por lo que una simplificación efectiva podría favorecer la formalidad.