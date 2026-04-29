Peter Jackson, Cate Blanchett y Tilda Swinton tendrán encuentros con el público en Cannes

El director de la saga de 'The Lord of the Rings' ('El Señor de los Anillos') protagonizará su cita con el público del festival el 13 de mayo, justo un día después de haber recibido una Palma de Oro de Honor en la gala inaugural.

"Su trilogía, rodada en Nueva Zelanda, revolucionó los efectos visuales y el imaginario cinematográfico, consolidando a Tolkien en la cultura popular", destacó el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa.

Blanchett, por su parte, impartirá una conferencia el 17 de mayo en la que presentará a la segunda promoción de cineastas seleccionados para su iniciativa Displacement Film Fund, destinado a directores refugiados y a quienes narran historias sobre el desplazamiento.

La cita con Swinton, quien decidió el año pasado retirarse temporalmente de la interpretación en cine para centrarse en otros proyectos creativos, será el 21 de mayo.

La actriz británica es una habitual de Cannes, donde fue miembro del jurado en 2004, pero más allá de repasar su carrera el festival no ha desvelado los detalles en los que se centrará su encuentro con el público.