Presidente de la Fed acusa a Trump de poner "en riesgo" la independencia del banco central

"Creo que (la independencia de la Fed) está en riesgo", aseguró Powell al responder a un periodista en rueda de prensa.

"Pienso que estos embates legales, si se quieren llamar así, a los que me he referido están castigando a la institución a causa de estas cuestiones", añadió el economista.

El presidente de la Fed, de 73 años, abandonará el cargo el 15 de mayo, aunque explicó hoy que, en contra de la tradición, permanecerá como miembro de la junta de gobernadores al menos hasta que la investigación lanzada por Trump contra él "concluya de manera definitiva y transparente".

A su vez, se cree que su decisión también responde en parte a su compromiso a la hora de mantener la independencia de la Fed en materia de política monetaria en un momento marcado por la obsesión del presidente con que se rebajen los tipos de interés.

"En realidad, no se trata tanto de la independencia en sí, sino de la capacidad de llevar a cabo la política monetaria, de formularla, sin consideraciones de índole política. De eso es de lo que estamos hablando. Y hemos tenido que actuar en ese sentido, logrando tener éxito hasta el momento. Pero esto no ha terminado. Nada de esto ha concluido aún", aseguró hoy Powell.

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La campaña de presión de Trump contra el economista y su política monetaria llegó al punto de que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra él por un supuesto fraude ligado a los sobrecostos de la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Sin embargo, tuvo que desestimarla la semana pasada gracias a la presión de un senador republicano que amenazó con bloquear la nominación del sucesor potencial de Powell como presidente de la Fed, Kevin Warsh.

En todo caso, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, aseguró que no dudará en volver a presentar cargos si el inspector general de la Fed halla cualquier irregularidad en el marco de las pesquisas que está realizando sobre las obras de renovación del edificio.

Un juez federal de Washington ya dijo recientemente que el Gobierno Trump no presentó pruebas que justificaran la investigación penal contra Powell y aseguró que las citaciones parecían tener una motivación "impropia" ligada a diferencias en materia de política monetaria.

Asimismo, Powell tuvo hoy palabras positivas para su potencial sucesor, Kevin Warsh, del que dijo que "posee las capacidades y habilidades" para generar consenso en la junta, algo que consideró una "habilidad clave" para un presidente de la Fed.