Revelan una denuncia contra un mediático sacerdote de Perú por presuntos abusos sexuales

La denuncia, a la que tuvo acceso la periodista peruana Paola Ugaz, conocida por haber sacado a la luz junto a su colega Pedro Salinas los abusos cometidos dentro del disuelto Sodalicio de Vida Cristina, acusa al sacerdote Omar Sánchez, conocido por sus proyectos solidarios en la zona sur de Lima y por su programa de entrevistas en internet de contenido político, donde se hace llamar "el cura respondón".

Los hechos, que tuvieron lugar presuntamente entre 2019 y 2020 en la Asociación de las Bienaventuranzas que regenta Sánchez, fueron denunciados en 2023 ante el Dicasterio de la Fe por un familiar de la víctima que considera que el sacerdote supuestamente se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de su allegado para imponer una relación sexo-afectiva.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, "Sánchez nos hizo creer que su preocupación era sacar a Rafael (nombre ficticio para preservar la identidad de la víctima) del mundo de la droga, cuando en realidad lo que hizo fue engancharlo para poder conseguir sus propósitos, entre los cuales el de mantener relaciones sexuales, es decir, realizar un abuso sexual a una persona vulnerable que no sabe distinguir ya nada en la vida debido a su importante adicción".

"Llegó a tales límites que hacía vestir a Rafael de sacerdote como una acción morbosa de su malsana relación", reporta Epicentro TV a partir de la denuncia, en la que el autor sostiene que "era de una manipulación tan grande a un adulto vulnerable por su adicción a las drogas que le hizo creer que eran un matrimonio y que eran pareja oficial".

El mismo medio digital buscó la versión de Sánchez frente a este denuncia, pero el cura señaló que respondería en los canales correspondiente y que, por recomendación de sus abogados, no haría declaraciones públicas mientras no conociese la identidad de la víctima.