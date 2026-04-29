Seis rusos detenidos por motivos políticos murieron en la cárcel en 2026, según medio

De acuerdo con la fuente, uno de los presos, Román Sidorkin, falleció el 8 de enero.

Sidorkin, de 52 años, trabajaba en una fábrica militar en la región fronteriza de Kursk y fue detenido por las fuerzas de seguridad en 2022.

Según la acusación, Sidorkin entregaba a Ucrania documentos secretos y planeaba realizar un sabotaje.

Oleg Tirishkin, otro preso mencionado en el material de Meduza, falleció el 4 de febrero a los 64 años.

Se trata de un minero retirado y sindicalista, contrario a la guerra en Ucrania, que fue condenado por justificación de terrorismo por unos mensajes en redes sociales.

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El 19 de febrero falleció Alexandr Dotsenko, de 65 años.

Dotsenko, oriundo de Ucrania, residía en la región rusa de Leningrado y fue condenado, junto a su mujer, a tres años de cárcel en 2024 por unos carteles con ofensas al presidente ruso que supuestamente colocaron en un supermercado. Dotsenko y su esposa negaron su autoría en esa acción, pero no pudieron demostrar su inocencia en el tribunal.

En marzo falleció Vladímir Ósipov, de 56 años y residente en la región de Moscú, que fue detenido en 2024 por difundir “noticias falsas” sobre el Ejército ruso.

Andréi Akuzin, de 53 años, murió en abril tras suicidarse en prisión preventiva, según sus allegados.

Akuzin, que “odiaba la guerra en Ucrania”, fue detenido por un comentario en redes sociales que hizo el año pasado, concluye el medio.