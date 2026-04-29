Uber prevé "un gran negocio" para sus conductores en EE. UU. durante el Mundial

"El Mundial será un evento muy importante. Los conductores saben que este va a ser un buen momento para que ellos también puedan hacer mucho negocio. Así que esperamos que haya muchos conductores en la carretera", comentó Kansal al término de la feria anual de novedades de Uber celebrada este miércoles en Nueva York.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey acogerá ocho partidos -uno de ellos, la final- en el estadio MetLife, un recinto deportivo con capacidad de albergar 82.500 aficionados al que no se puede llegar a pie.

Recientemente, NJ Transit, el sistema de trenes del estado de Nueva Jersey, anunció que cobrará 150 dólares por cada uno de los 40.000 billetes (menos de la mitad del aforo del estadio) de ida y vuelta desde Manhattan, mientras que los autobuses lanzadera operados por la FIFA costarán 80 dólares.

Con la opción de ir andando prohibida y las opciones de transporte público con precios de 150 y 80 dólares respectivamente, empresas de servicios de vehículo de transporte con conductor (VTC) como Uber esperan mucha demanda.

"Haremos todo lo posible para ofrecer una experiencia excelente, asequible y segura para nuestros usuarios", recalcó Kansal sobre la oferta de transporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un día normal sin atascos, el trayecto más barato en Uber desde Penn Station hasta el estadio MetLife (el mismo que el tren de NJ transit) cuesta más de 70 dólares. Los días de partido durante el Mundial serán previsiblemente más caros por la alta demanda y el tráfico hasta el estadio.

Este lunes, el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, defendió en rueda de prensa que dos de sus prioridades de cara al Mundial son "la seguridad y la asequibilidad" para los aficionados.

El CPO de Uber resaltó que en su aplicación también le dan mucha importancia a los puntos de recogida y de entrega, ya que las sedes estadounidenses del Mundial son complejos enormes con distancias muy largas, por lo que un error puede significar tener que andar media hora hasta encontrar el destino correcto.

Nueva York es una de las ciudades en las que Uber hace más negocio de todo el mundo, no solo por su servicio de VTC sino con entregas de comida y con la nueva opción de reserva de hoteles a través de la aplicación que se anunció este miércoles.

El primer partido que acogerá la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el Brasil-Marruecos del 13 de junio. Brasil es, junto con Argentina, una de las selecciones que más multitudes mueven en los mundiales.

Las otras selecciones que tienen partidos en fase de grupos son Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra, además de los equipos a los que les toque jugar en esta sede en dieciseisavos, octavos y en la gran final.