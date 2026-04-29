Ucrania e Israel siguen acusándose mutuamente por el "grano robado" por Rusia

El ucraniano Andrí Sibiga dijo hoy en la red social X que la fiscalía ha presentado "una solicitud relevante" a las autoridades israelíes por la entrada en el puerto de Haifa, por segunda vez en unas semanas, de un barco que transportaba grano de territorio ucraniano ocupado por Rusia, pese a las reclamaciones de Kiev para que las autoridades israelíes lo impidieran.

Sin embargo, el israelí Gideon Saar le espetó: "Uno se esperaría la presentación de una solicitud legal antes de tuitear", acusando a su par ucraniano de que, en vez de seguir las vías diplomáticas y regulares, "eligió hacerlo de manera diferente" por X.

"La solicitud está siendo examinada ahora por las autoridades competentes", le informó a Sibiga.

En su anterior mensaje, el ministro de Exteriores ucraniano ya adelantó que "esto no es diplomacia de Twitter, sino una solicitud legal y diplomática muy concreta de asistencia jurídica internacional que requiere una respuesta. Esperamos que el lado israelí lo tome en serio en lugar de responder con declaraciones emocionales".

Las ya frías relaciones entre Israel y Ucrania se han deteriorado en los últimos días a raíz de la supuesta aceptación por parte de los israelíes de este grano procedente de territorios ucranianos ocupados por Rusia.

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Ambos Gobiernos cruzaran reproches de forma más soterrada a cuenta de las últimas giras del presidente Volodímir Zelenski por Oriente Medio, en las que visitó varios países árabes sin que sus escalas incluyeran Israel.

El propio Zelenski se pronunció en X sobre este caso, acusando a Israel de permitir "la compra de bienes robados", lo que contraviene las leyes de Israel, y asegurando que su Gobierno ha "tomado todas las medidas necesarias a través de canales diplomáticos para evitar este tipo de incidentes".

Saar ya pidió el martes en una rueda de prensa pruebas a Ucrania de estos hechos y aseguró que "se ha iniciado una investigación" para verificar los hechos.

Según su versión, el buque "no ha entrado en el puerto y aún no ha presentado su documentación", por lo que "no es posible verificar la veracidad de las afirmaciones ucranianas sobre la falsificación del conocimiento de embarque".