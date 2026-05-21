'The Black Mirror Experience' (España), premiado en la competición inmersiva de Cannes

El premio a la mejor obra inmersiva fue para 'Katàbasis', del francés Ugo Arsac, según anunció el festival en un comunicado.

Es la tercera edición de esta competición que busca dar a conocer a nuevos artistas internacionales "que inventan y desarrollan nuevas experiencias narrativas que rompen con el marco bidimensional de la pantalla cinematográfica".

'The Black Mirror Experience' es un proyecto con realidad virtual desarrollada en Barcelona por el estudio Univrse, para vislumbrar un futuro que invita, como la serie de Charlie Brooker, a reflexionar sobre la tecnología.

Univrse fue elegido por el grupo audiovisual Banijay -propietario de los derechos de la serie de ciencia ficción de Charlie Brooker y de franquicias como 'MasterChef'- para asomarse a la realidad virtual multiusuario.

La experiencia consiste en un viaje de la mano de la compañía tecnológica ficticia Phaethon, en la que el usuario es invitado a crear un revolucionario asistente personalizado.

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Pero no es oro todo lo que reluce en esta oferta, como irá descubriendo quien se coloca las gafas de realidad virtual -o más bien, el "dispositivo neural" conectado al cerebro del usuario- para interactuar con esta distopia.

Además, el proyecto emplea soluciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa para personalizar cada experiencia.

Tras Cannes, 'The Black Mirror Experience' viajará a Montreal (Canadá) y después se podrá disfrutar en Madrid, en el Espacio Delicias, a partir del 4 de junio.