Bruselas advierte de que emitir más deuda común de la UE "no sale gratis"

Dombrovskis se pronunció en este sentido en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea celebrada en Nicosia, en la que los Veintisiete debatieron sobre las fórmulas para afrontar las mayores necesidades de gasto en defensa, energía o pensiones sin socavar la sostenibilidad fiscal en un momento de escaso margen presupuestario en muchos países.

Lo hicieron sobre la base de un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) que sugiere combinar reformas estructurales con ajustes fiscales para cubrir una brecha de financiación que llegará al 5 % del PIB y que plantea también usar la emisión de deuda conjunta para financiar "bienes comunes europeos" como defensa, energía o innovación.

Preguntado sobre esta posibilidad, el comisario recordó que la UE ya ha usado este sistema para financiar el fondo de recuperación Next Generation, las ayudas a Ucrania y el programa SAFE de préstamos destinados a la compra conjunta de material de defensa, y que la Comisión Europea lo ha incluido en su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 para responder ante posibles crisis.

"Ya prevemos una solución estructurada que podemos usar si fuera necesario. Probablemente no sabemos qué tipo de crisis exactamente estaremos afrontando", dijo Dombrovskis, para subrayar a renglón seguido que estas emisiones de deuda tienen un "coste" y "no salen gratis".

En concreto, según un análisis presentado por el Tribunal de Cuentas de la UE a los ministros, para 2027 la deuda en circulación de la UE superará los 900.000 millones de euros, casi diez veces el monto anterior al fondo de recuperación, y los costes por los intereses dentro del próximo MFP superarán los 30.000 millones de euros, más del doble de lo inicialmente presupuestado.

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Más allá de esta propuesta concreta, los ministros de Economía y Finanzas coinciden en que el espacio fiscal "no es ilimitado" y la inversión pública "no será suficiente" para lograr sus objetivos en materia de defensa, transición verde, energía o competitividad, por lo que será "fundamental" una "mejor coordinación, políticas más inteligentes y una mayor movilización de capital privado", según explicó el titular chipriota, Makis Keravnos.

"Hubo amplio acuerdo en que asegurar la sostenibilidad fiscal sigue siendo un objetivo clave de la coordinación de las políticas económicas y fiscales de la UE, a pesar de las importantes necesidades de inversión que ponen bajo presión nuestras finanzas públicas", resumió el ministro.