Aspirante opositora busca que ente electoral dé garantías en comicios locales en Paraguay

"Estamos teniendo todas las conversaciones con la Justicia Electoral como institución para que existan los controles, la transparencia y las garantías que necesita todo el proceso", indicó Nuñez a periodistas tras presentar a su equipo electoral ante la prensa y decenas de simpatizantes en una plaza del centro de Asunción.

"Vamos comunicando (los resultados de las conversaciones) en la medida que vamos avanzando", agregó.

El TSJE inició hoy un proceso de verificación técnica de las máquinas que usarán en sus votaciones internas del próximo 7 de junio el gobernante Partido Colorado y el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en respuesta de pedidos de revisión de ambas formaciones.

El director de Comisiones Electorales del TSJE, Luis Alberto Mauro, explicó a periodistas que durante la revisión se desarmará "total y absolutamente" las máquinas y se permitirán que los representantes de los partidos "hagan las consultas que quieran".

Las leyes electorales de Paraguay ordenan que los candidatos de cada comicio salgan victoriosos antes en las internas simultáneas de los partidos.

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Núñez, que en febrero pasado se impuso en una encuesta interna y ganó el derecho a ser la candidata de la oposición, cumplirá este paso el 7 de junio al ser la única precandidata del Partido Patria Querida.

Sobre las elecciones municipales, la candidata apuntó que está lista "para ganar en octubre" y defender los votos con "un gran equipo" de testigos y veedores en las mesas de sufragio.

"Va a ser un gran batallón y un gran ejército que va a estar presente para defender los votos el día de las elecciones", insistió.

Por otro lado, la opositora pidió el voto de los asuncenos al señalar que la capital paraguaya "se fue deteriorando" y que la ciudad, bajo la Administración del gobernante Partido Colorado, está "abandonada a su suerte".

"Tenemos una municipalidad totalmente desconectada de la gente, en la que algunos políticos la usan y abusan para sus intereses y llenar sus bolsillos, para trampolín político de sus ambiciones personales", sentenció.