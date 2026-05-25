España destina 1,2 millones de euros para ayudar a combatir el ébola en África oriental

Alrededor de 700.000 euros se destinarán al presupuesto regular de la federación y otros 500.000 al llamamiento regional de emergencia lanzado por la organización para combatir el brote del virus en la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y otros países vecinos en riesgo, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores español en un comunicado.

Este llamamiento de emergencia, activado el pasado 20 de mayo, prevé asistir a tres millones de personas en áreas consideradas de alto riesgo de transmisión.

El programa incluye acciones de vigilancia comunitaria y rastreo de contactos, entierros seguros y dignos, medidas de prevención y control de infecciones, acceso a agua, saneamiento e higiene, promoción de la salud, apoyo psicosocial y actividades de comunicación de riesgos.

La RDC ha registrado al menos 220 "muertes sospechosas" por ébola y más de 900 casos potenciales, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el brote declarado en las provincias orientales de Ituri y Kivu del Norte, que también ha afectado a Uganda, donde ya se han registrado siete casos, incluida la muerte de una ciudadano congoleño que se considera un contagio importado.

La OMS elevó la semana pasada de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC, mientras el riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La "complejidad" de este brote también tiene que ver con la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.