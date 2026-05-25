Los cancilleres de Panamá y China se reunirán en medio de tensiones por los puertos

"La reunión entre ambos cancilleres será de agenda abierta en el marco de una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales", indicó este lunes un breve comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Martínez-Acha asistirá a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en ese marco "se reunirá con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, país que preside en forma rotatoria" dicho ente "durante este mes de mayo y entregará la presidencia en junio a la República de Colombia", agregó la misiva.

Esta cita entre los ministros de Exteriores de Panamá y China es anunciada en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison, de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de veinticinco años.

El fallo judicial inapelable se dio tras años de denuncias contra la concesión por ser desfavorable a los intereses del Estado panameño, según los denunciantes.

El encuentro también se da en medio de las presiones de EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, amenazó con recuperar el Canal -que su país construyó y administró durante más de ocho décadas antes de traspasarlo a Panamá hace 26 años- dada la supuesta influencia "maligna" de China por la presencia de CK Hutchison en los puertos cercanos a la vía.

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De hecho, Trump consideró un triunfo de su Administración el acuerdo de compra venta de los dos puertos panameños alcanzado a inicios de 2025 entre CK Hutchison y un consorcio liderado por el gigante estadounidense BlackRock, en el marco de una transacción global que involucraba más de cuarenta terminales y casi 23.000 millones de dólares, que fue frenada por Pekín.

China dijo que Panamá pagaría "un alto precio" por sacar a CK Hutchison y la empresa activó un arbitraje internacional por al menos 2.000 millones de dólares contra el Estado panameño.

Las autoridades chinas también han multiplicado este año el número de detenciones de buques de bandera panameña -Panamá cuenta una de las mayores marinas mercantes del mundo- en los puertos de China, lo que EE.UU. ha tildado de "represalia".

Estas retenciones no implican la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales por parte de las autoridades portuarias chinas.

"El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal. Los otros registros, sobre todo los que compiten con Panamá, tienen detenciones muy por debajo. Eso no es casualidad. Eso no es fortuito. Eso lleva intrínseco un mensaje político", dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino, el pasado 30 de abril.

Pero semanas más tarde, el pasado 7 de mayo, Mulino aseguró que las tensiones con China habían comenzado a disminuir, y anunció un posible diálogo con las autoridades del gigante asiático.

"Recientemente hemos enfrentado el aumento de detenciones de buques de nuestra bandera en los puertos de la República Popular China. Gracias a Dios y al raciocinio, esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir y los mensajes, por tenues que sean, de avenirnos a conversaciones respecto de lo que ellos deseen plantearle a la República de Panamá, yo las considero como positivas", declaró el jefe de Estado.