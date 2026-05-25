Un vuelo de repatriación con 126 migrantes llega a Venezuela desde Estados Unidos

La institución compartió en Instagram imágenes de la llegada de los venezolanos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde los esperaban funcionarios de distintos organismos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Del total de repatriados, 110 son hombres, 11 son mujeres y 5 son menores de edad.

Los migrantes fueron entrevistados de manera individual por personal cualificado y recibieron una atención médica integral, según el ministerio.

Se trata del vuelo número 151 desde enero del año pasado, cuando Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

El pasado viernes, un grupo de 134 migrantes indocumentados llegó a Venezuela procedente de Panamá, en un vuelo de retorno voluntario coordinado entre las autoridades panameñas y venezolanas, financiado por EE.UU..

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Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, este fue el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado entre ambos países latinoamericanos con el financiamiento de EE.UU..

Hace una semana, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que 28.000 migrantes han regresado a su país a través del plan gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria -que gestiona el retorno de venezolanos a la nación-, aunque sin precisar desde cuándo.