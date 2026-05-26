Un sindicato de Samsung pide detener la votación del pacto salarial a un día de su cierre

El sindicato, integrado principalmente por empleados de la división de productos de consumo, como teléfonos móviles y televisores, presentó la petición de medidas cautelares ante el Tribunal de Distrito de Suwon, informó la agencia local de noticias Yonhap.

Además, el sindicato planea impulsar una demanda para invalidar la votación del acuerdo salarial preliminar, alcanzado la semana pasada, gracias al cual se suspendió una huelga de 18 días que habría sido la mayor en la historia de Samsung Electronics.

El pacto contempla una bonificación especial para la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de los semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial y sin límite máximo de pago.

La votación, entre unos 90.000 afiliados de dos sindicatos, incluido el principal de Samsung Electronics, termina el miércoles, mientras la tasa de participación ya roza el 90 %, según Yonhap.

Sin embargo, la unión de los trabajadores de DX, que reclama la suspensión de la votación, abandonó el bloque negociador antes de la firma del acuerdo, por lo que el sindicato principal sostiene que sus afiliados no tienen derecho a votar.

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La unión inconforme, cuya membresía se disparó de 2.600 a 13.000 afiliados en apenas un día tras el anuncio del acuerdo preliminar, argumenta que el sindicato mayoritario no reconoció el derecho de igualdad y de voto de las organizaciones minoritarias, indica Yonhap.

Si se aprueba el acuerdo, los empleados de DS podrían recibir entre 210 millones y 600 millones de wones en bonificaciones (140.000 a 400.000 dólares), mientras que los de DX probablemente obtendrían acciones por valor de 6 millones de wones (4.000 dólares), según Yonhap.