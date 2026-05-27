Artes, democracia o deporte marcarán jornadas inaugurales del Centro Presidencial Obama

El objetivo del centro es "inspirar, empoderar y conectar a los visitantes, reflejando el legado de los Obama durante su tiempo en la Casa Blanca", explican en un comunicado desde la Fundación.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros vecinos del Lado Sur (la zona de la urbe que acoge el centro), a la gente de toda la ciudad de Chicago y a visitantes de todo el mundo al Centro Presidencial Obama, comenzando con nuestro festival gratuito de inauguración", señaló Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama.

El Centro Presidencial Obama, que será inaugurado por el expresidente Barack Obama el 18 de junio, abrirá sus puertas al público el día 19, coincidiendo con Juneteenth, el Día de la Liberación, fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Ese primer fin de semana se han programado una serie de actividades, con un marcado carácter cultural y relacionado con los valores de la democracia, que incluyen grupos musicales y espectáculos de danza, actividades deportivas dirigidas por los equipos deportivos profesionales de Chicago o charlas de líderes de opinión e invitados especiales sobre una variedad de temas que incluyen arte, cultura o democracia.

El centro anunció también actividades para todo el verano, y en concreto durante julio y agosto, el Centro recibirá a visitantes para su ciclo de verano 'You Are America', que incluye charlas, películas y actos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

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Además de las actividades que se realizan en el campus del Centro, la Fundación Obama, continuará impartiendo sus programas de liderazgo global y de oportunidades.