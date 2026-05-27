Catedral inglesa ofrece grabar iniciales de quienes donen 1.150 euros para su restauración

El programa se llama Patrocina una piedra y, como puede verse en la página web de la catedral, ofrece un 'patrocino simple' de 500 libras (577 euros) por patrocinar una piedra, pero si el donante duplica el monto hasta las 1.000 libras (1.150 euros), tendrá derecho a ver grabadas hasta cuatro iniciales de su nombre en la cara interior de la piedra elegida para reemplazar la nave del ala sur.

"Esta es tu ocasión de dejar una marca duradera", promete la catedral, que forma parte del patrimonio de la iglesia anglicana. Además, promete al donante "una fotografía digital del grabado".

El menú de patrocinios no acaba ahí: por 2.000 libras, el donante podrá darse un paseo por el andamiaje durante los trabajos de restauración; por 5.000, se incluye una visita al taller de los canteros; y por 10.000, el donante puede invitar a un grupo de diez personas al paseo por los andamios y a la visita del taller.

La catedral recuerda en su portal que el proyecto completo de "reparaciones esenciales" va a costar 1,5 millones de libras (1,73 millones de euros), que los trabajos durarán 10 años y que el simple mantenimiento del templo cuesta a las arcas del templo 14.000 libras (16.000 euros) al día.