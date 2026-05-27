El consumo de bienes y servicios en Argentina sube un 0,1 % interanual en abril

Según el informe sectorial, el consumo registró en el cuarto mes del año un aumento del 1,6 % con relación a marzo último.

"Con este resultado, la variación interanual volvió a recuperar signo positivo después de un primer trimestre en baja", indicó la entidad empresarial en su informe.

En el primer cuatrimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 0,8 %.

La CAC recordó que en abril se registró una desaceleración de la inflación tras su continuo crecimiento desde mediados de 2025.

En el cuarto mes del año los precios al consumidor registraron un alza del 2,6 % con respecto a marzo, desde un incremento del 3,4 % en el tercer mes del año, y del 32,4 % en términos interanuales, desde el 32,6 % en marzo.

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"Esta desaceleración aporta a darle aire a los ingresos reales de los hogares y, con ello, a su capacidad de consumo", sostuvo la CAC.